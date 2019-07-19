Экс-главе Серпуховского района Подмосковья предъявили окончательное обвинение

Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции.

Из-за очередной голодовки он практически не может самостоятельно передвигаться, в следственный кабинет СИЗО "Матросская тишина" Шестуна внесли на носилках, сообщила его супруга Юлия "Интерфаксу".

Обвинение в итоговой редакции осталось прежним: ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки.

Напомним, у экс-главы Серпуховского района Подмосковья, находящегося под арестом, нашли 676 объектов недвижимости. Также, по данным следствия, Шестун владел двумя базами отдыха на 274 млн руб. и 22 автомобилями стоимостью почти 27 млн руб. В личном пользовании семьи чиновника находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его собственная дача. По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей.

Ранее супруга Шестуна назвала "наглым и циничным очернением" сведения об имуществе на 10 млрд рублей. По ее словам, прокуратура даже не проводила официальных проверок.

Напомним, в апреле 2018 года глава Серпуховского района записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину,в котором рассказал о давлении на него и его семью и принуждении покинуть занимаемый им пост. Спустя два месяца глава Шестун был арестован.