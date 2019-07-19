10 Августа 2020
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Яндекс.Такси, Яндекс-Такси, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

Компания "Яндекс.Такси" подала в ФАС ходатайство о покупке активов группы "Везет"

"Яндекс.Такси" подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу России о покупке активов группы "Везет". Пока неизвестно, в какие сроки может быть вынесено решение антимонопольщиков по этой сделке.

Вице-премьер РФ Максим Акимов, комментируя сделку, сказал, если в результате сделки компания станет монополистом на рынке, то столкнется с антимонопольным регулированием, напоминает "Интерфакс".

Некоторые игроки рынка, например, сервис Gett, надеются, что ФАС не одобрит сделку. "Мы возмущены тем, что такая сделка даже обсуждается. Я уверен, что государству выгодна здоровая конкуренция на всех рынках, особенно в потребительском секторе. ФАС не может допустить создания подобных монополий", - цитирует ТАСС главу Gett Дэйва Вайсера.

Напомним, по условиям сделки "Яндекс.Такси" покупает программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет". Акционеры группы получат до 3,6% "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения "ключевых целей по операционных и иным показателям". Таким образом, после завершения сделки 56,2% сервиса "Яндекс.Такси" будет принадлежать непосредственно "Яндексу", 35% - Uber (ранее объединился с "Яндекс.Такси"), 5,3% - сотрудникам в рамках программы поощрения.

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Компания "Яндекс.Такси" подала в ФАС ходатайство о покупке активов группы "Везет"

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Теги: яндекс.такси, такси везет, сделка, такси, сервис, фас



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Ранее 08.08.2019 13:53 Мск ФАС может принять решение по сделке "Яндекс.Такси" и "Везёт" осенью

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