10 Августа 2020
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Происшествия В России
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

Директор горнодобывающей компании в Магадане пропал без вести

На Колыме без вести пропал директор горнодобывающей компании "Лидер", 31-летний Сергей Дутчак.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 10 мая Дутчак покинул место своего проживания в Магадане. Он собирался выехать в город Сусуман, где находится участок его компании. С того дня мужчина на связь с родственниками и знакомыми не выходил.

Отметим, Магаданская область богата золотом, многие уголовные дела в регионе связаны с этим ресурсом. Например, убийство бывшего губернатора Валентина Цветкова.

Экс-глава региона был убит 18 октября 2002 года в Москве на Новом Арбате. Согласно материалам следствия, большинство участников преступной группы скрылись и позднее были найдены убитыми, в их числе и непосредственные исполнители преступления. Несколько участников убийства были осуждены.

В качестве одной из версий убийства губернатора рассматривается так называемый золотой кредит: в 1995 году правительство России выделило федеральные средства на поддержку производителей в золотодобывающей промышленности. До 2002 года не все средства были возвращены в федеральный бюджет. Цветков проводил активные мероприятия по возвращению этих средств.

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Директор горнодобывающей компании в Магадане пропал без вести

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Теги: горнодобывающая компания лидер, магадан, сергей дутчак



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