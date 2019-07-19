"Даже Ленину не понравился бы вид проспекта Ленина!" Глава Сургута отреагировал на клип про рекламу на фасадах

10 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
клип о проспекте Ленина, реклама (2019) | Фото:vk.com/ Антон Хралович

"Даже Ленину не понравился бы вид проспекта Ленина!" Глава Сургута отреагировал на клип про рекламу на фасадах

Сургутянин Антон Хралович снял клип о рекламе на фасадах зданий на центральной улице Ленина. Он обратил внимание не изобилие вывесок, которые являются главной достопримечательностью улицы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Людмила - это не имя, все это пыль. Людмила - это домашний текстиль", - поет Хралович. В клипе показаны фасады зданий, которые целиком закрыты разнообразной рекламой.

"В очень удачном месте фасада расположились "продукты от склада", - отмечает Хралович. Он называет происходящее "колхозом" и задается вопросом, как бы на это отреагировал Владимир Ильич, в честь которого названа улица.

Даже Ленину не понравился бы вид проспекта Ленина, прокомментировал клип глава Сургута Вадим Шувалов. "В этом году мы с коллегами уже одержали одну победу в борьбе со стихийными вывесками — были введены правила распространения наружной рекламы. Начатое дело мы продолжим и постепенно добьёмся того, что улицы Сургута станут привлекательнее и чище", - отметил градоначальник.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Даже Ленину не понравился бы вид проспекта Ленина!" Глава Сургута отреагировал на клип про рекламу на фасадах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: реклама в Сургуте, фасады, проспект ленина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров