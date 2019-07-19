"Даже Ленину не понравился бы вид проспекта Ленина!" Глава Сургута отреагировал на клип про рекламу на фасадах

Сургутянин Антон Хралович снял клип о рекламе на фасадах зданий на центральной улице Ленина. Он обратил внимание не изобилие вывесок, которые являются главной достопримечательностью улицы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Людмила - это не имя, все это пыль. Людмила - это домашний текстиль", - поет Хралович. В клипе показаны фасады зданий, которые целиком закрыты разнообразной рекламой.

"В очень удачном месте фасада расположились "продукты от склада", - отмечает Хралович. Он называет происходящее "колхозом" и задается вопросом, как бы на это отреагировал Владимир Ильич, в честь которого названа улица.

Даже Ленину не понравился бы вид проспекта Ленина, прокомментировал клип глава Сургута Вадим Шувалов. "В этом году мы с коллегами уже одержали одну победу в борьбе со стихийными вывесками — были введены правила распространения наружной рекламы. Начатое дело мы продолжим и постепенно добьёмся того, что улицы Сургута станут привлекательнее и чище", - отметил градоначальник.