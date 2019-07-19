Boeing понесет убытки почти в 5 миллиардов долларов во втором квартале – из-за 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing объявила об убытках, которые понесет по итогам второго квартала 2019 года. После уплаты всех налогов убытки компании составят $4,9 млрд (или $8,74 на акцию). Это связано с расходами заказчиков и эксплуатантов модели Boeing 737 MAX, которые корпорации приходится компенсировать – самолеты простаивают из-за решения авиационных регуляторов по всему миру.

Также Boeing сообщил о снижении выручки и прибыли до налогооблажения до $5,6 млрд во втором квартале. В компании отмечают, что экономические последствия от "приземления" MAX будут ощущаться в той или иной степени еще несколько лет.

Затраты на производство MAX увеличились во втором квартале на $1,7 млрд. Это при том, что заказов стало значительно меньше.

Напомним, авиационные власти по всему миру "приземлили" самолеты типа Boeing 737 MAX после двух катастроф в прошлом полугодии, унесших жизни почти 350 человек. Предположительно, виной стали дефекты программного обеспечения самолетов. До сих пор регуляторы выявляют дефекты у самолета, так что его возвращение в небо до конца текущего года представляется маловероятным.