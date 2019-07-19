Boeing понесет убытки почти в 5 миллиардов долларов во втором квартале – из-за 737 MAX

10 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Boeing понесет убытки почти в 5 миллиардов долларов во втором квартале – из-за 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing объявила об убытках, которые понесет по итогам второго квартала 2019 года. После уплаты всех налогов убытки компании составят $4,9 млрд (или $8,74 на акцию). Это связано с расходами заказчиков и эксплуатантов модели Boeing 737 MAX, которые корпорации приходится компенсировать – самолеты простаивают из-за решения авиационных регуляторов по всему миру.

Также Boeing сообщил о снижении выручки и прибыли до налогооблажения до $5,6 млрд во втором квартале. В компании отмечают, что экономические последствия от "приземления" MAX будут ощущаться в той или иной степени еще несколько лет.

Затраты на производство MAX увеличились во втором квартале на $1,7 млрд. Это при том, что заказов стало значительно меньше.

Напомним, авиационные власти по всему миру "приземлили" самолеты типа Boeing 737 MAX после двух катастроф в прошлом полугодии, унесших жизни почти 350 человек. Предположительно, виной стали дефекты программного обеспечения самолетов. До сих пор регуляторы выявляют дефекты у самолета, так что его возвращение в небо до конца текущего года представляется маловероятным.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Boeing понесет убытки почти в 5 миллиардов долларов во втором квартале – из-за 737 MAX

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: boeing, boeing 737 max, убытки, простой



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.07.2019 00:19 Мск В Калифорнии обнаружено кладбище Boeing 737 Max

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров