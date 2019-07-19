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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Названа причина незапланированной посадки "Боинга" в екатеринбургском аэропорту Кольцово

Стала известна причина незапланированной посадки пассажирского самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Свою проверку уже начала прокуратура.
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Напомним, сегодня Boeing 737 авиакомпании Utair, вылетевший из Самары в Сургут, сделал незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Сейчас с пассажирами работают представители авиакомпании.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, воздушное судно совершило посадку в связи с технической неисправностью. По данным ведомства, все прошло в штатном режиме. В чем именно заключается неисправность, в прокуратуре не уточнили.

На борту находилось 116 пассажиров, в том числе один ребенок, и пятеро членов экипажа. Вылет данного рейса запланирован на 12 часов.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, а Сургутская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

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Названа причина незапланированной посадки "Боинга" в екатеринбургском аэропорту Кольцово

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Теги: самолет, посадка, прокуратура, аэропорт, Екатеринбург



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