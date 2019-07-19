10 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Магнитогорске из-за пожара эвакуировали пациентов психоневрологической больницы

В Магнитогорске сегодня ночью из-за пожара в областной психоневрологической больнице №5 эвакуировали 146 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в учреждение поступило 18 июля в 23.11. До прибытия спасателей из здания были эвакуированы 146 человек, в том числе 9 человек персонала.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (через 6 минут после поступления звонка о пожаре), происходило задымление в подвале. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения справились с возгоранием в течение нескольких минут. Площадь пожара составила 5 квадратных метра", - сообщили в пресс-центре.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент пациенты и персонал вернулись в медучреждение

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В Магнитогорске из-за пожара эвакуировали пациентов психоневрологической больницы

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Теги: Магнитогорск, пожар, МЧС, спасатели, больница,



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