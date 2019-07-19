10 Августа 2020
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дом в Магнитогорске, Карла Маркса (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин во время визита в Магнитогорск не поедет к дому, пострадавшему от взрыва

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Магнитогорск не планирует посещать дом, где в результате взрыва 31 декабря произошло обрушение подъезда. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 19 июля в Магнитогорск с рабочим визитом приедет президент России Владимир Путин. Планируется, что глава государства встретится с врио губернатора Южного Урала Алексеем Текслером, а также введет в эксплуатацию агломерационную фабрику №5 Магнитогорского металлургического комбината.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

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Путин во время визита в Магнитогорск не поедет к дому, пострадавшему от взрыва

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Теги: Владимир Путин, Магнитогорск, взрыв газа,



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