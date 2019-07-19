10 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
таракан (2007) | Фото: chainikus.narod.ru

Приставы опечатали пищеблок Оханской больницы из-за антисанитарии и тараканов

Судебные приставы по решению суда опечатали производственные помещения и оборудование в пищеблоке Оханской центральной районной больницы, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Во время проверки Роспотребнадзора было установлено, что еду для пациентов больницы готовили в ужасных условиях: на столах для готовой продукции, в моечной кухонной посуды и по подоконнику ползали тараканы.

Кроме того, в ряде цехов не было раковин для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, система приточно-вытяжной вентиляции неисправна, инвентарь выполнен из материалов, которые не позволяют тщательно проводить мойку и дезинфекцию. Технологичное и холодильное оборудование неисправно. Стены, пол, потолок в производственных помещениях пищеблока имеют многочисленные дефекты в виде трещин и отслоения штукатурки, краски или плитки.

Суд счел, что выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью людей и приостановил деятельность пищеблока на 90 суток. На протяжении всего срока административного наказания сотрудники ФССП будут осуществлять проверки сохранности наложенных пломб.

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Приставы опечатали пищеблок Оханской больницы из-за антисанитарии и тараканов

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Теги: приставы, пищеблок, оханская црб, тараканы



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