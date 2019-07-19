10 Августа 2020
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Политика За рубежом
конгресс США, (2015) | Фото: gazeta.ru

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против ФСБ

Группа конгрессменов от демократической и республиканской партий внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Поводом для таких действий стало задержание украинских моряков в Керченском проливе.

Авторы инициативы отмечают, что Конгресс США продолжает "решительно осуждать нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков", пишет Regnum.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за нарушение границы.

Позже командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лесовой подтвердил на допросе, что они сознательно шли на провокацию.

После инцидента Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян. Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить 24 украинских моряков и три украинских судна.

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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против ФСБ

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Теги: санкции, фсб, сша, украинские моряки



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