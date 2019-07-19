Убийца, напавший на японскую аниме-студию, назвал причину своего поступка

41-летний мужчина, устроивший поджог киотской аниме-студии, объяснил свой поступок. На допросе он сообщил, что у него украли идею новеллы. Вероятно, речь об одном из комиксов, которые выпускала Kyoto Animation, также известная как KyoAni – одна из ведущих японских аниме-студий.

В результате пожара, устроенного мужчиной, скончались 33 человека, среди которых были ведущий художники и сценаристы. Еще несколько десятков человек были госпитализированы с ожогами. Убийца ворвался в здание студии в начале рабочего дня и с криками "Умрите!" начал разливать по офисам бензин, а потом поджег его.

В результате поджога выгорело все здание – почти 700 кв. м.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе уже выразил соболезнования близким погибших на своей странице в твиттере.

Стоит отметить, что эта трагедия стала одним из крупнейших массовых убийств в послевоенной истории Японии: по количеству жертв она уже превзошла зариновую атаку в метро Токио в 1995 году. По числу жертв нынешняя трагедия уступает лишь пожару в токийском районе Синдзюку в 2001 году, когда погибли 44 человека.