Объявлен в розыск попавший под "уголовку" бывший гендиректор "Антипинского НПЗ"

Следователи разыскивают бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, который попал под "уголовку", сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

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Напомним, Лисовиченко и председатель совета директоров группы "New Stream", бывший совладелец НПЗ Дмитрий Мазуров, как полагает "Сбербанк", ввели его и, возможно, другие финансовые учреждения в заблуждение относительно финансового состояния предприятия. Они скрыли наличие у Антипинского НПЗ крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы "Новый Поток", подконтрольные Мазурову. Нашли также многочисленные договоры завода, заключённые на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам. Предприятию нанесен существенный ущерб, при этом значительные суммы выводили за рубеж. Мазуров арестован.

В пресс-службе областного управления уточнили, что дело против Лисовиченко возбудили по статье "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации".

"Подозреваемый вопреки законным интересам Антипинского НПЗ заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил предприятию ущерб на сумму более 35 млн руб.. Устанавливается местонахождения подозреваемого", - отметили в управлении.

Добавим, Лисовиченко – выпускник Свердловского юридического института, недолгое время он работал прокурором Сургута. Лисовиченко ранее рассказывал журналистам, что именно ему принадлежала идея строительства АНПЗ, к Мазурову он обратился, как к инвестору.