10 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В жилом доме на Среднем Урале произошел хлопок газа: хозяин госпитализирован с ожогами

На Среднем Урале произошел хлопок в жилом доме. На месте находятся все экстренные службы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось сегодня рано утром: в одной из квартир двухэтажного 16-квартирного жилого дома на улице Гоголя в алапаевском поселке Асбестовский произошел хлопок газовоздушной смеси.

"Хозяин квартиры получил ожоги и госпитализирован. В результате хлопка повреждена оконная рама в квартире и внутренние деревянные перегородки в трех квартирах. Эвакуация жителей не потребовалась, пожара не было", - уточнили в МЧС.

Как добавили в ведомстве, дом не газифицирован. На место выехали сотрудники МЧС, медики, полиция и газовики. Точная причина случившегося сейчас выясняется.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ЧП не связано с криминальными проявлениями.

"Это элементарное безалаберное отношение к правилам обращения с газовым оборудованием. В результате инцидента пострадал хозяин жилища, гражданин Кузнецов 1951 года рождения, пенсионер: он получил ожоги порядка 30% тела и был госпитализирован в местную больницу, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Несмотря на то, что квартира, расположенная на втором этаже двухэтажного двухподъездного 16-квартирного кирпичного дома получила различные повреждения, общей угрозы разрушения дома нет. По данному факту сотрудниками полиции территориального ОВД проводится проверка совместно с коллегами из МЧС. По ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение", - рассказал полковник Горелых.

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В жилом доме на Среднем Урале произошел хлопок газа: хозяин госпитализирован с ожогами

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Теги: газ, хлопок, дом, МЧС



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