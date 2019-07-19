Пермская епархия забрала из полиции заявление на "божественную шаурму"

Пермская епархия РПЦ отозвала заявление в полицию на владельцев кафе с "божественной шаурмой" в Перми. Об этом сообщил секретарь Епархиального управления Андрей Литовка.

Владельца кафе публично извинилась за рекламу шаурмы, которая возмутила верующих. На фото была изображена полуголая девушка с нимбом в виде шаурмы. После этого епархия решила отозвать свое заявление.

Напомним, рекламу на предмет соответствия закону взялось проверить управление ФАС.