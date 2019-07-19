10 Августа 2020
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Анна Панина дочь актера Алексея Панина (2019) | Фото:instagram.com/alexey_panin_official

Алексей Панин опубликовал в Instagram фото 11-летней дочери с сигаретой

Скандально известный актер Алексей Панин (41) опубликовал в "историях" в Instagram фото 11-летней дочери Анны. На снимке девочка держит в руке сигарету. Неизвестно, курит ли ребенок действительно или взяла в руки табак для кадра, но многих подписчиков актера этот факт возмутил. В ответ Панин опубликовал пост с фоткой, на которой царь Николай II дает своей дочери покурить сигару. Но в комментариях справедливо замечают, что век назад люди понятия не имели о вреде табака.

"Нееет.. есть вещи, которые нельзя делать. Это уже перебор... Надеюсь, вы это удалите", "Алексей это не повод курить с доченькой. Не приучай ее пожалуйста" – такие комментарии оставляют пользователи.

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Дочь живет с Паниным по решению суда, с матерью девочки актер долгое время враждовал, история с дележкой опеки была связана с похищениями, скандалами и едва ли лучшим образом отразилась на ребенке. Тем не менее, Алексей утверждает, что с ним дочь счастлива. Многие публичные персоны возмущались тем фактом, что суд встал на сторону Панина, известного сомнительными выходками: то он голый самоудовлетворяется на улице, то в сети всплывает видео с его извращенным сексуальным опытом.

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Алексей Панин опубликовал в Instagram фото 11-летней дочери с сигаретой

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Теги: алексей панин, сигарета, курение, дети, родительские обязанности



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