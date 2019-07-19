10 Августа 2020
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Происшествия В России Москва
Nordwind Boeing 737-800 Нордвинд Севергый ветер (2019) | Фото:Flickr/Papas.Dos

Ространснадзор проверит авиакомпанию Nordwind после инцидента в Шереметьево

Ространснадзор собирается провести внеплановую проверку авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") после инцидента с задымлением в салоне самолета Boeing 737-800W, который накануне должен был вылететь из Шереметьево в Ереван, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Между тем, разнится информация о пострадавших в результате инцидента. Так, в самой авиакомпании ничего о пострадавших не сообщают. А в Шереметьево Накануне.RU сообщили следующее: " По предварительным данным, пять пассажиров  обратились за медицинской помощью в связи с повышением артериального давления, растяжением связок конечностей и др. Всем обратившимся пассажирам была оказана первая медицинская помощь и необходимая поддержка. Два пассажира рейса госпитализированы  в медицинское учреждение". По неподтвержденным данным из telegram-каналов, в момент эвакуации в самолете началась давка и паника, в результате чего и пострадали люди.

По данным управления МЧС по Московской области, на борту находились 187 человек, из которых пострадали восемь, двое были госпитализированы. Сообщение о задымлении в кабине пилотов поступило спасателям в 01:03 мск. Прибывшие на место представители экстренных служб не обнаружили ни возгорания, ни задымления, передает ТАСС.

аэропорт взлётно-посадочная полоса впп(2018)|Фото: Фото: Накануне.ru

В пресс-службе Nordwind об инциденте сообщили следующее: " В 00:45 мск рейс N4-477 SVO-EVN B738 (VPBSZ) при разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам. Пассажирам было предоставлено питание и прохладительные напитки, багаж и личные вещи пассажиров были сняты с воздушного судна и перегружены в резервное воздушное судно. Резервный борт с пассажирами вылетел в Ереван в 05:34 мск".

В Шереметьево рассказали об эвакуации: " После получения сигнала тревоги в аэропорту Шереметьево незамедлительно была обеспечена аварийно-спасательная операция, на место происшествия прибыли  службы аэропорта (аварийно-спасательные расчеты, медицинские экипажи аэропорта, сотрудники Шереметьево Хендлинг,  представители авиакомпании, службы безопасности и др). В ходе аварийной эвакуации была произведена  высадка пассажиров посредством надувных трапов. При проведении спасательных работ находившиеся на борту 173 пассажира и 6 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в пассажирский терминал".

 

 

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Ространснадзор проверит авиакомпанию Nordwind после инцидента в Шереметьево

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Теги: boeing 737-800, проверка, инцидент в шереметьево, nordwind, северный ветер



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