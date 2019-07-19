10 Августа 2020
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Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Boeing 737, летевший из Самары в Сургут, вынужденно сел в Екатеринбурге

Boeing 737 авиакомпании Utair, вылетевший из Самары в Сургут, сделал незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

По данным онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч, рейс UT-414 вылетел с задержкой в 10 минут от планового времени. В 3:45 по местному времени самолет сел в Екатеринбурге. Аэропорт Сургута ждет этот борт в 13:00 пятницы (время местное). В екатеринбургском Кольцово РИА Новости подтвердили информацию о вынужденной посадке, но не уточнили ее причину. По словам представителя воздушной гавани, сейчас с пассажирами самолета работают представители авиакомпании.

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Boeing 737, летевший из Самары в Сургут, вынужденно сел в Екатеринбурге

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Теги: utair, boeing 737, вынужденная посадка, екатеринбург, сургут, самара



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