Boeing 737, летевший из Самары в Сургут, вынужденно сел в Екатеринбурге

Boeing 737 авиакомпании Utair, вылетевший из Самары в Сургут, сделал незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

По данным онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч, рейс UT-414 вылетел с задержкой в 10 минут от планового времени. В 3:45 по местному времени самолет сел в Екатеринбурге. Аэропорт Сургута ждет этот борт в 13:00 пятницы (время местное). В екатеринбургском Кольцово РИА Новости подтвердили информацию о вынужденной посадке, но не уточнили ее причину. По словам представителя воздушной гавани, сейчас с пассажирами самолета работают представители авиакомпании.