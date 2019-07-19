Житель Свердловской области разнес кувалдой чужой дом

В Свердловской области вынесли приговор жителю Белоярского района.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, нетрезвый злоумышленник проник через разбитое окно в жилище местной жительницы и повредил ценное имущество в доме потерпевшей.

Так, осужденный кувалдой разбил телевизор, электрический котёл, панель управления на морозильной камере, сейф-дверь, а также кухонный гарнитур женщины. Материальный ущерб оценивается 74 тыс. руб.

Суд приговорил злоумышленника к 1 году и 1 месяцу заключения в колонии.