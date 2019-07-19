10 Августа 2020
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2004) |

Десятки шахматистов съедутся в Ханты-Мансийск

Кубок мира по шахматам пройдет в Ханты-Мансийске.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры, мероприятие будет проходить с 9 сентября по 4 октября. На него съедутся 128 лучших шахматистов из более 50 стран мира. В Югру приедут действующий чемпион мира, все полуфиналисты кубка 2017 года, чемпионка мира среди женщин, победители юниорских чемпионатов мира 2017 и 2018 годов, 18 сильнейших игроков по рейтингу, победители континентальных чемпионатов и другие.

Состязания построены по олимпийской системе: после каждого тура количество претендентов на победу будет сокращаться вдвое. Таким образом, до финала дойдут только двое сильнейших шахматистов.

Оба финалиста примут участие в турнире претендентов 2020 года, победитель которого сыграет в матче за главный шахматный титул с действующим чемпионом мира – норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ханты-Мансийск примет кубок мира по шахматам в пятый раз. Ранее столица Югры устраивала мероприятия в 2005, 2007, 2009, 2011 годах.

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Десятки шахматистов съедутся в Ханты-Мансийск

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Теги: шахматы, Ханты-Мансийск



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