10 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО
москва аэропорт шереметьево-1 (2008) | Фото: Накануне.ru

В Шереметьево произошел инцидент с самолетом, есть пострадавшие

В Шереметьево из самолета компании "Северный ветер" эвакуировали всех пассажиров.

Борт не смог вылететь в Ереван из-за задымления. По неподтвержденным данным, во время эвакуации пострадали восемь человек, из них двое госпитализированы.

По предварительным данным, при рулежке на взлетную полосу экипаж Boeing 737 подал сигнал о задымлении в кабине пилота. Воздушное судно прекратило выполнение рейса, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам и доставлены в аэропорт. На борту лайнера находились 187 человек, сообщает ТАСС.

Последний инцидент с задымлением самолета произошел 16 июля - борт авиакомпании "Победа" выполнял рейс Казань - Санкт-Петербург. Через полчаса после взлета лайнер вернулся в аэропорт вылета.

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В Шереметьево произошел инцидент с самолетом, есть пострадавшие

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Теги: Шереметьево, самолет, эвакуация



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