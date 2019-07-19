В Шереметьево произошел инцидент с самолетом, есть пострадавшие

В Шереметьево из самолета компании "Северный ветер" эвакуировали всех пассажиров.

Борт не смог вылететь в Ереван из-за задымления. По неподтвержденным данным, во время эвакуации пострадали восемь человек, из них двое госпитализированы.

По предварительным данным, при рулежке на взлетную полосу экипаж Boeing 737 подал сигнал о задымлении в кабине пилота. Воздушное судно прекратило выполнение рейса, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам и доставлены в аэропорт. На борту лайнера находились 187 человек, сообщает ТАСС.

Последний инцидент с задымлением самолета произошел 16 июля - борт авиакомпании "Победа" выполнял рейс Казань - Санкт-Петербург. Через полчаса после взлета лайнер вернулся в аэропорт вылета.