В Минфине поддержали идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло
Инициатива по отмене льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в министерстве финансов России она пока официально не поступала.
Как сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации. "Пальмовое масло вредное. Минфин инициативу еще официально не получал", - сказал он.
Как отметил глава департамента, Минфин также не рассчитывал объем дополнительных средств, которые поступят в бюджет в случае принятия Госдумой данной инициативы, сообщает РИА "Новости".
Как сообщалось ранее, председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава кабмина Дмитрий Медведев согласовали внесение проекта закона о лишении пальмового масла льготы по налогу НДС.
"По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим - 20%", - сказал Володин.
Напомним, бананы, пальмовое масло и картофель попали в ТОП-3 самых импортируемых продуктов в Россию по итогам семи месяцев 2018 года.