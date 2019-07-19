В Минфине поддержали идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло

Инициатива по отмене льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в министерстве финансов России она пока официально не поступала.

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Как сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации. "Пальмовое масло вредное. Минфин инициативу еще официально не получал", - сказал он.

Как отметил глава департамента, Минфин также не рассчитывал объем дополнительных средств, которые поступят в бюджет в случае принятия Госдумой данной инициативы, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава кабмина Дмитрий Медведев согласовали внесение проекта закона о лишении пальмового масла льготы по налогу НДС.

"По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим - 20%", - сказал Володин.

Напомним, бананы, пальмовое масло и картофель попали в ТОП-3 самых импортируемых продуктов в Россию по итогам семи месяцев 2018 года.