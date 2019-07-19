Путин одобрил поправки в бюджет на 2019 год

Российский президент Владимир Путин одобрил внесение поправок в бюджет страны на текущий год.

Профицит главного финансового документа снизится с 1,8 до 1,7% ВВП. Доходы вырастут на 205,6 млрд руб. — до 20,17 трлн, расходы увеличатся на 256,5 млрд руб. и составят 18,29 трлн руб. По отношению к ВВП России, доходы сократятся до 18,5%, а расходы — до 16,8%. Профицит бюджета 2019 года ожидается в размере 1,88 трлн руб., сократившись после принятия поправок на 50,9 млрд руб.

Внесенные изменения позволяют перераспределить бюджетные ассигнования. Так, на завершение строительства многоквартирных домов будет направлено 36 млрд руб., а на предоставления поручительств по кредитам на строительство таких домов или на рефинансирование застройщика — еще 2 млрд руб., сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, Минфин собирается потратить около 1 трлн бюджетных рублей на социальные инициативы, о которых говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. До 2024 года этот триллион размажут тонким слоем по направлениям: социальная доплата к пенсии, ежемесячные выплаты в связи с рождением первенца, повышение выплаты неработающим родителям детей-инвалидов, возмещение затрат на погашение ипотеки семьям с детьми, субсидирование ставки по ипотеке до 6% семьям с двумя и более детьми, помощь на основании соцконтракта с 2020 года, распространение программы "Земский доктор" на врачей и фельдшеров старше 50 лет. Запланировано от 3 до 99 млрд на разные направления в разные годы, пишет РБК.

И тут же вспоминается профицит, которым так хвалится Правительство и президент при каждом удобном случае – 2 трлн в прошлом году, на данный момент 1,15 трлн. На этом фоне примерно 250 млрд руб. на социальные инициативы каждый год выглядит более чем скромно. За четыре года это меньше 1% ВВП. Между тем эксперты напоминают, что на профицит у властей уже свои планы. Так, весь бюджетный профицит по итогам января-мая в 1,15 трлн руб. направлен на покупку валюты.