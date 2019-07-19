Названо "оружие возмездия" в ядерной войне

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сообщил об "оружии возмездия" России.

Таковым является ракета "Буревестник" с ядерным двигателем. Ее применят после нанесенного агрессором по России удара. Леонков отмечает, что удар "Буревестниками" будет нанесен после того, как по территории противника отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет.

"После ответно-встречного удара наших РВСН кое-что останется от военной и гражданской инфораструктуры страны-агрессора – запасные командные пункты, защищенные военные базы, заводы, энергостанции и т. д. Такие "остатки" позволят стране-агрессору продолжать вести войну против России. Вот именно в этот момент и потребуется "оружие возмездия", – подчеркнул эксперт, сообщает "Российская газета".

Напомним, до 2025 года в РВСН должны поступить более 40 ракет "Сармат". Они должны заменить ракетные комплексыР-36М2 "Воевода", которые были приняты на вооружение еще в советский период.

Как сообщало Накануне.RU, 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Глава государства рассказал о новой ракете "Сармат", способной атаковать как через Северный, так и через Южный полюс, а также о ракетном комплексе "Авангард". Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.

Ранее были опубликованы видеозаписи испытаний новейших систем вооружений - "Авангарда", "Сармата", "Кинжала", "Посейдона", "Буревестника" и "Пересвета".