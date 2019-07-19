10 Августа 2020
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Экономика В России
печатный станок, рубль, пятитысячная купюра, 5000 рублей (2017) | Фото: gazeta.a42.ru

Эксперт: рубль не отреагирует на решение ЦБ по ставке

Заседание Банка России, которое состоится 26 июля, не окажет влияния на рубль, так как наиболее ожидаемое снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта уже заложено в текущих котировках национальной валюты и не скажется на аппетите инвесторов к рублевым активам.

Как сообщил представитель компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, вероятность выхода на таргетируемую ЦБ инфляцию 4% к концу текущего года достаточно высока, а потому регулятор будет снижать ключевую ставку по 0,25 процентных пункта на каждом заседании.

По словам эксперта, рынок ждет снижения ключевой ставки на 0,25 п.п., и потому не ожидается шокового влияния такого решения на валютный рынок.

Как сообщил представитель ИК "Регион" Валерий Вайсберг, если ЦБ оставит ставку без изменения или снизит на 0,25 процентного пункта, то он поддержит ожидания дальнейшего смягчения, "и мы не увидим большого движения курса рубля", сообщает РИА "Новости".

Тем временем, наихудшим днем для национальной валюты России может стать последняя пятница месяца — 26 июля. Как сообщил сотрудник "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский, рубль на следующей неделе может укрепиться до 61,9 руб. за $1. Этому, в частности, поспособствует публикация предварительных данных по ВВП США за II квартал.

Однако, как считает аналитик, по итогам заседания по монетарной политике Центробанка России, инвесторов "может постичь разочарование". После этого заседания Банк РФ может начать закупку валюты для Минфина, тогда курс рубля начнет падать, пишет "Российская газета".

О падении рубля сообщалось и раньше. Как сообщал Bloomberg, ссылаясь на главного экономиста крупнейшего банка Польши — PKO — Ярослава Косатого, это произойдет к концу текущего года. Аналитик считает, что рубль может упасть на 9,1%. Это произойдет из-за оттока инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа.

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Эксперт: рубль не отреагирует на решение ЦБ по ставке

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Теги: рубль, Банк России, ключевая ставка



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