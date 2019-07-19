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Общество В бывшем СССР
(2006) | Фото:gazeta.ru

Уволен директор телеканала "Рустави-2", который обещал мочиться в вино

Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия уволен со своей должности.

Его замену одобрили в Минюсте страны, а решение принял бизнесмен Кибар Халваши, который владеет телеканалом. На пост гендиректора выдвинут адвокат Халваши Паату Салия.

Гварамия в свою очередь заявил, что ему должны выплатить неустойку в $5 млн.

Напомним, Николоз Гварамия в резкой форме прокомментировал позицию российского лидера, не поддержавшего инициативу введения санкций против Тбилиси, и реакцию на это местных политиков.

"Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне. Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?" — сказал Гварамия.

Уже бывший глава телеканала также призвал грузинских производителей экспортировать товары не в Россию, а на Украину. При этом Гварамия пожаловался, что каналу "запретили свободно выражать мысли".

Большинство представителей грузинской общественности и зрители были возмущены выходкой Габунии, которая вышла за рамки профессиональной этики.

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Уволен директор телеканала "Рустави-2", который обещал мочиться в вино

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Теги: Грузия, телеканал



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Ранее 20.08.2019 16:08 Мск Оскорбивший Путина грузинский журналист Габуния уволен с телеканала "Рустави-2"
Ранее 20.07.2019 14:22 Мск Оскорбивший Путина журналист Габуния вернется к работе на телевидении

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