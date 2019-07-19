Актриса Чурикова госпитализирована после травмы во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова 18 июля получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".

Актрису госпитализировали в одну из больниц Москвы. Чурикова была занята в постановке "Старая дева" вместе с Екатериной Васильевой и Александром Михайловым. Арстистка споткнулась на сцене и упала.

Актриса снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова, сообщает ТАСС.