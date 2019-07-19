Украинские власти предложили одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Офис украинского президента предложил одновременно освободить осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Как сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, в Киеве с большим интересом узнали о предложении Москвы освободить Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины.

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", — заявила Мендель.

Напомним, Вышинский был задержан 15 мая прошлого года, а 17 мая арестован. Его обвиняют в "госизмене", "посягательстве на территориальную целостность" и т.п. Адвокаты считают, что дело Вышинского рассыпается.

Олег Сенцов получил 20 лет в России по обвинению в организации терактов в Крыму.