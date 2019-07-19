Певица Цыганова решила стать депутатом Госдумы

Исполнительница Виктория Цыганова подала в избирательную комиссию документы на участие в выборах депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70.

Как сообщили в региональном избиркоме, Цыганова - кандидат от политической партии "Единая Россия". Сегодня на выборы депутата ГД по Комсомольскому округу зарегистрировано 11 кандидатов от "ЕР", ЛДПР, КПРФ, "Патриотов России", "Партии Роста", "Справедливой России", "Яблока", сообщает РИА "Новости".

Ранее депутатом Госдумы от данного округа был Сергей Фургал (ЛДПР), который одержал победу по итогам выборов губернатора в сентябре 2018 года, обогнав единоросса Вячеслава Шпорта.

8 сентября в единый день голосования в России пройдут 16 губернаторских кампаний, предстоит доизбрать депутатов Госдумы в четырех субъектах, также будут проходить десятки кампаний по выборам депутатов в региональные/местные представительные органы власти.

По понятным причинам, руководители "партии власти" на местах сегодня озабочены отбором и выдвижением наиболее ресурсных кандидатов на выборах от "Единой России", тем более что рейтинг партии за последние несколько лет серьезно просел. Многие выдвиженцы предпочитают вообще-то не афишировать свою связь с "ЕР", потому как партия в результате целого ряда непопулярных решений("пенсионная" и "мусорная" реформы, повышение НДС и т.д.) стала по-настоящему "токсичной" для избирателя.