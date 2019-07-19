10 Августа 2020
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Происшествия Москва
полиция (2018) | Фото:Накануне.RU

В Москве мужчины оказали сопротивление полицейским, которые приехали на вызов об изнасиловании

В Москве полицейским дали отпор мужчины, которые подозреваются в изнасиловании женщины.

18 июля в одном из домов граждане вызвали полицию, сообщив, что в отношении их соседки совершаются противоправные действия, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Москве.

Приехавшие на место полицейские пресекли совершающиеся насильственные действия в отношении женщины. При этом мужчины, находящиеся в квартире, оказали правоохранителям сопротивление.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Москве мужчины оказали сопротивление полицейским, которые приехали на вызов об изнасиловании

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Теги: Москва, изнасилование, женщина, сопротивление



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