В Москве мужчины оказали сопротивление полицейским, которые приехали на вызов об изнасиловании

В Москве полицейским дали отпор мужчины, которые подозреваются в изнасиловании женщины.

18 июля в одном из домов граждане вызвали полицию, сообщив, что в отношении их соседки совершаются противоправные действия, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Москве.

Приехавшие на место полицейские пресекли совершающиеся насильственные действия в отношении женщины. При этом мужчины, находящиеся в квартире, оказали правоохранителям сопротивление.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.