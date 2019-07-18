Путин поручил обеспечить российские малообеспеченные семьи жильем без передачи его в собственность

Российским семьям с низким доходом начнут давать жилье без права собственности, такое поручение дал правительству страны президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

В документе говорится, что в срок до 10 октября этого года должен быть разработан механизм, при котором малообеспеченные семьи получат жилье на условиях его сохранения в публичной собственности.

Это сделано в целях улучшения жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".