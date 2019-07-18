10 Августа 2020
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Политика В России
Апельсин, жилье, дольщики, долгострой, Курган (2017) | Фото:Накануне.RU

Путин поручил обеспечить российские малообеспеченные семьи жильем без передачи его в собственность

Российским семьям с низким доходом начнут давать жилье без права собственности, такое поручение дал правительству страны президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

В документе говорится, что в срок до 10 октября этого года должен быть разработан механизм, при котором малообеспеченные семьи получат жилье на условиях его сохранения в публичной собственности.

Это сделано в целях улучшения жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

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Путин поручил обеспечить российские малообеспеченные семьи жильем без передачи его в собственность

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Теги: жилье, собственность, Владимир Путин, малообеспеченные семьи, низкий доход



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