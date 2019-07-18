Больше половины жителей России получают в месяц менее 35 тысяч рублей

Более половины служащих крупных и средних предприятий в России получают в месяц менее 35 тыс. руб., а если бы статистика велась абсолютно по всем фирмам и организациям, то этот показатель был бы еще ниже, такие данные приводит Росстат.

Сообщается, что выделен так называемый медианный показатель - это когда половина работников получает менее 35 тыс. руб., а вторая половина - выше этой суммы.

Стоит отметить, что такой уровень зарплаты уступает среднему показателю по России - сейчас он равен 47,5 тыс. руб.