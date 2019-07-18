Трамп рассматривает антитурецкие санкции из-за покупки у России С-400

В Белом доме всерьез задумались над введением санкций против Турции из-за покупки у России С -400, пишет РИА "Новости".

Президент США Дональд Трамп сейчас рассматривают антитурецкие санкции, однако окончательное решение еще не принято.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35.

"Если наши турецкие коллеги изъявят желание", - отметил Чемезов.

Напомним, США принуждали Турцию отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35. Ранее стало известно, что американские власти отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей.

Американские сенаторы осудили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "за опасное партнерство с Путиным" в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.