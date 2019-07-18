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выборы, Курган, 18 сентября (2016) | Фото:Накануне.RU

Началось! В Севастополе тоже отмечена избиркомовская вакханалия

Избирательная комиссия города Севастополя признала недействительными подписи "Партии дела" - всего их 1 тыс. 722 штуки, об этом пишет Regnum со ссылкой на издание "Форпост".

Аргументы избиркома - в подписном листе не указаны первые три фамилии кандидатов списка партии. Однако секретарь Федерального Совета партии Алексей Лапушкин считает, что глава горизбиркома Севастополя Сергей Даниленко грубо нарушил регламент, объявив в день заседания рабочей группы по проверке подписных листов о том, что "Партии дела" откажут в регистрации.

"По итогам заседания по проверке подписей рабочая группа выносит лишь свои рекомендации. Решение коллегиально принимается на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии, которое у нас, на минуточку, назначено на 21 июля. То есть господин Даниленко взял на себя ответственность заявлять о том, что решение принято, хотя никакого решения еще и в помине нет", - считает Лапушкин.

Он также добавил, что подписи специалисты избиркома проверяли "на глаз".

"Нарушений у нас действительно мало, всего 26 листов. Причем 20 из них были зарублены графологом, который выносил свои заключения, просто пролистывая подписные. Ни обычная лупа, ни лупа с подсветкой, ни специальная измерительная линейка им не использовались", - отметил Лапушкин.

Ранее Накануне.RU писало о том, что в Крыму может повториться столичный сценарий, когда независимым кандидатам не дают участвовать в выборах. За два месяца до выборов в Заксобрание Севастополя без своего руководства осталось реготделение "Партии пенсионеров". Председатель севастопольского отделения Михаил Волков вместе с четырьмя лидерами организации исключили свои фамилии из списка, выдвинутого на выборы. Кроме того, все они вышли из рядов партии. Решение об исключении из городского списка кандидатов партии было принято 15 июля на заседании бюро президиума центрального совета партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (РППСС).

Первый этап предвыборной гонки в парламент города-героя был окончен в 14 июля, когда непарламентские партии и самовыдвиженцы сдали в ТИК подписи в свою поддержку. Партии должны были узнать, допущены ли они до выборов, 22 июля, а мажоритарщики – 23-го. Однако в Севастополе, как и в столице, по-видимому, тоже началась избиркомовская вакханалия.

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Началось! В Севастополе тоже отмечена избиркомовская вакханалия

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Теги: Севастополь, Законодательное собрание Севастополя, выборы, Дмитрий Овсянников, Михаил Развожаев, Алексей Чалый, Партия дела



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