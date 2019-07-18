Тюремные нары ждут "независимых" кандидатов после уголовных преступлений во время избирательной кампании

Видеоблогер Алексей Навальный не смог построить политической карьеры из-за своей причастности к коррупционным схемам и судимости. Поэтому он решил добраться до власти через своих подопечных.

Навальный собрал команду «независимых кандидатов» в Мосгордуму. Трудно сказать, на кого делались ставки, однако явным лидером по количеству скандалов была Любовь Соболь.

Как напутствие он передал им весь свой опыт использования незаконных схем, чтобы кандидаты смогли прорваться к власти. Правда, благодаря избиркому добиться желаемого не удалось. Всем кандидатам Навального отказали в регистрации. Выяснилось, что среди подписных листов, который они сдали, был слишком высокий процент брака и подделок, в том числе подписи умерших людей.

С самого начала сбора подписей кандидаты-навальнисты осознали, что, действуя честным способом, они обрекут себя на провал. Практически на протяжении всей агитационной кампании количество собранных подписей держалось на одном уровне, но внезапно начало расти с фантастической скоростью. Например, Соболь в интервью от 14 июля говорила о 500 собранных подписях, а уже через пару дней их стало больше 2 тысяч.

Как оказалось, подозрения были обоснованными. Сотрудники полиции быстро раскрыли секрет необъяснимого притока «автографов», а именно «фабрику рисовальщиков». В съемной квартире молодые люди вносили в пустые листы подписи и данные граждан в пользу Любови Соболь и других кандидатов от ФБК.

С такой же «фабрикой» попались Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Они не испытывали проблем с финансами и наняли людей для подделки документов. Так как Яшин глава МО Красносельский, данные жителей этого района он и использовал.

Стоит подчеркнуть, что фальсификация подписей является уголовно наказуемым преступлением. Оно карается лишением свободы на срок до 4 лет или, если повезет, штрафом до полумиллиона рублей.

Так как сами «оппозиционеры» не держали в руках ручки и поддельные листы, то их можно будет привлечь лишь в качестве подстрекателей. В соответствии со статьей 33 УК РФ они несут ту же ответственность, что и исполнители.

Во время подделки подписей организаторы не обратили внимание на один, на первый взгляд, весьма незначительный нюанс, а именно на актуальность используемой базы данных. Из-за этого в подписные листы попадали данные и подписи умерших к этому времени людей. Специалисты избирательной комиссии в общей сложности насчитали 344 подписи «мертвых душ» у 12 кандидатов. Данный факт является абсолютным доказательством фальсификации.

Например, в листах за Соболь нашли подпись секретаря избирательной комиссии Арбата Лилии Симанковой, которая скончалась в мае. Комиссия в присутствии соратницы Навального огласила эту информации, после чего было принято решение почтить память Симанковой минутой молчания. Соболь и тут смогла выделиться, сорвав её своими неадекватными выкриками.

Еще одной «мертвой душой» стала Антонина Ларчева. В подписном листе год её рождения был указан, как 1997. На самом деле она родилась в 1926, а умерла в апреле 2019.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прокомментировал это в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он сказал, что избиркомы в праве обратиться с заявлением в полицию по факту использования данных умерших. Он подчеркнул, что решение о том, сообщать об этом в соответствующие органы или нет, примут окружные комиссии.

Ещё одна категория забракованных подписей очень схожа с «мертвыми душами». Это подписи несуществующих избирателей, получивших название «призраки». Около 10 тысяч таких подписей суммарно обнаружено у 12 кандидатов. У членов команды Навального их общий показатель составил 1460 штук. Также сборщики набивали необходимое количество «автографов» повторным сбором. Например, за Соболь подпись одного и того-же избирателя проставлена в 24 листах или в листах нескольких кандидатов единовременно.

В порыве отчаяния Соболь пошла на крайние меры и с помощью работников своего штаба осуществляла покупку голосов, по 500 рублей за штуку. Корреспондент ФАН под видом избирателя лично удостоверился в этом.

Каждый гражданин Российской Федерации несет равную ответственность перед законом, но оппозиционеры почему-то считают себя неприкосновенными и с легкостью переступают черту закона. Возможно такую уверенность им придает поддержка со стороны западных олигархов и представителей власти. В отчаяние навальнисты хватаются за любую возможность создать шум вокруг себя, но все их попытки добраться до заветных депутатских мандатов ломаются под весом неопровержимых улик, подтверждающих их причастность к нарушению закона.