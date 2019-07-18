09 Августа 2020
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Общество Челябинская область
купаться запрещено (2016) | Фото: МЧС по Свердловской области

"Будет задействовано более тысячи человек". В Челябинской области озера будут патрулировать полиция и МЧС

В Челябинской области МЧС и полиция усилили патрулирование водоемов, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе с начала летнего сезона утонули 45 человек, в том числе 12 детей. Глава Челябинской области Алексей Текслер назвал сложившуюся ситуацию недопустимой и потребовал обеспечить безопасность на водоемах.

"Двенадцать погибших детей – это шокирующая цифра и настоящая трагедия. Мы получаем эту информацию, как вести с фронта. Это значит, что сложившаяся система себя не оправдывает, ее пора менять. И если прежние методы профилактики не работают, нужно искать нестандартные и новые решения. Запретить людям отдыхать на этих водоемах невозможно, нужно создать им безопасные условия, то есть увеличить количество организованных пляжей", - отметил он.

Как рассказал сегодня и.о. заместителя губернатора – министр общественной безопасности Южного Урала Олег Климов, чтобы избежать трагедии, необходимо соблюдать правила безопасного поведения на воде и не оставлять детей без присмотра. Еще одна проблема, повлиявшая на высокую смертность на водоемах в текущем году, – надувные матрасы, которые не предназначены для плавания.

"Наши спасатели проверили, если ты слетел или перевернулся на воде, забраться на него практически шансов нет, нужно быть очень физически крепким. Если такие матрасы используют, дети должны быть в спасательных жилетах и не нужно отплывать далеко от берега", - подчеркнул он.

Для обеспечения безопасности южноуральцев на водных объектах выведены дополнительные патрули сотрудников МЧС и полиции.

"С завтрашнего дня будут проводиться рейдовые патрулирования по берегам водоемах. В этих патрулированиях органам власти и спасателям будет помогать полиция. Сейчас нужно постараться донести до всех, что вода — это не только зона отдыха, но и зона опасности, и нужно соблюдать определенные правила для того, чтобы отдых не превратился в трагедию. Для этого мы будем использовать все коммуникации. На всех базах и торговых точках будут звучать ролики по безопасному поведению на воде, у патрулей будет ручные громкоговорители", - рассказал Олег Климов.

"Мы приняли решение перевести все подчиненные подразделения в режим повышенной готовности. Помимо патрулирования инспекторов государственной инспекции по маломерным судам, мы задействуем отряды федеральной противопожарной службы. За выходные мы планируем привлечь более тысячи человек на рейдовое патрулирование. Это будет и патрулирование на воде, и патрулирование в пешем порядке. Порядка 40-50 групп и 20 -30 плавсредств ежедневно распределили по разным озерам исходя из зоны риска", - отметил и.о. начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Константин Гандау.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Филимонов рассказал, что все территориальные органы внутренних дел ориентированы на усиление профилактической работы по пресечению правонарушений, связанных с употреблением алкоголя.

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"Будет задействовано более тысячи человек". В Челябинской области озера будут патрулировать полиция и МЧС

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Теги: Алексей Текслер, озеро, дети, водоемы, безопасность, полиция, МЧС,



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