"Терпение народа Донбасса не бесконечно". Главы ДНР и ЛНР записали видеообращения к Зеленскому

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник записали видеообращения к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в которых призвали его признать выбор Донбасса в пользу своего суверенитета. Обращения приурочены к акции "Выбор Донбасса", которую поддержали уже более миллиона человек и о которой сообщало Накануне.RU.

Пушилин заявил, что Зеленский не раз публично заявлял о своем желании прекратить конфликт, но пока дальше заявлений и пустых обещаний дело не зашло, а Минские соглашения так и остаются на бумаге.

"Украина продолжает вести боевые действия против народа Донбасса. Развивает экономическую блокаду, ведет политику ущемления прав наших жителей, усугубляет конфликт провокациями и информационной войной. Терпение народа Донбасса не бесконечно", – сказал глава ДНР.

Леонид Пасечник напомнил Зеленскому о его предвыборных обещаниях слышать простых людей.

"К акции присоединилось множество людей, таких уже миллион. Что вы им ответите? Зеленский, как слышно?" - заявил глава ЛНР.

Напомним, жители Донбасса в своем обращении требуют от Зеленского прекратить войну и выполнить то, что записано в Минских соглашениях: прекратить обстрелы домов, отдать заработанные пенсии, предоставить особый статус, признать право на интеграцию с Россией, собственную милицию, русский язык и др.