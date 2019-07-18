09 Августа 2020
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Гора Ай-Петри, Крым (2015) | Фото: Накануне.RU

"Терпение народа Донбасса не бесконечно". Главы ДНР и ЛНР записали видеообращения к Зеленскому

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник записали видеообращения к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в которых призвали его признать выбор Донбасса в пользу своего суверенитета. Обращения приурочены к акции "Выбор Донбасса", которую поддержали уже более миллиона человек и о которой сообщало Накануне.RU.
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Пушилин заявил, что Зеленский не раз публично заявлял о своем желании прекратить конфликт, но пока дальше заявлений и пустых обещаний дело не зашло, а Минские соглашения так и остаются на бумаге.

"Украина продолжает вести боевые действия против народа Донбасса. Развивает экономическую блокаду, ведет политику ущемления прав наших жителей, усугубляет конфликт провокациями и информационной войной. Терпение народа Донбасса не бесконечно", – сказал глава ДНР.

Леонид Пасечник напомнил Зеленскому о его предвыборных обещаниях слышать простых людей.

"К акции присоединилось множество людей, таких уже миллион. Что вы им ответите? Зеленский, как слышно?" - заявил глава ЛНР.

Напомним, жители Донбасса в своем обращении требуют от Зеленского прекратить войну и выполнить то, что записано в Минских соглашениях: прекратить обстрелы домов, отдать заработанные пенсии, предоставить особый статус, признать право на интеграцию с Россией, собственную милицию, русский язык и др.

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"Терпение народа Донбасса не бесконечно". Главы ДНР и ЛНР записали видеообращения к Зеленскому

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс, ДНР, ЛНР, Денис Пушилин, Леонид Пасечник



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