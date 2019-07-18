09 Августа 2020
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Сергей Боярский (2019) | Фото:instagram.com/sergeyboyarskiy

Сергей Боярский завтракает только в думском буфете. Его подписчики тоже не прочь там питаться

Депутат Госдумы Сергей Боярский прорекламировал на своей странице в Instagram знаменитую думскую столовую. Парламентарий опубликовал свою фотку за завтраком и написал следующее: "Не знаю как вы, друзья, а я люблю простую, домашнюю еду. За почти 3 года работы в Госдуме я не изменяю привычке завтракать в нашем думском буфете. Вопреки расхожему мнению, здесь нет ни лобстеров, ни чёрной икры, ни деликатесов, а цены такие же, как и в большинстве московских столовых. Спасибо нашим думским поварам за то, что кормят нас вкусной и здоровой пищей. Всем хорошего дня! P.S. На столе: геркулесовая каша с вареньем, творог со сметаной, 2 яйца, напиток из шиповника".

Ð¡ÐµÑ€Ð³ÐµÐ¹ Ð‘Ð¾ÑÑ€ÑÐºÐ¸Ð¹|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/sergeyboyarskiy

Впрочем, не все подписчики депутата ему верят. В сети не раз всплывали фотографии меню в думских буфетах. Неизвестно, насколько там вкусно, то цены – очень низкие. Пользователи просят Боярского показать московские столовые "в открытом доступе", где есть такие же цены. "А почему для депутатов в буфете цены дешевые? Они неимущие и социально не защищенные? Живут-то на широкую ногу... Кстати, в Му-Му в Москве еда не из дешёвых", - пишет пользователь с ником gamira8779. "В думском буфете никто бы поесть не отказался. Цены советские качество отличное. Кто бывал на съемках или по другим делам в Госдуме поддержат меня. Депутаты зарабатывают баснословные суммы, а едят дешевле всех. Быть слугами народа очень выгодно! А попасть туда могут только избранные. О размерах взяток за то, чтобы оказаться в рядах депутатов, ходят легенды!", - пишет lanashilovska_lisyanska.

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Сергей Боярский завтракает только в думском буфете. Его подписчики тоже не прочь там питаться

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Теги: сергей боярский, госдума, буфет, столовая, цены



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