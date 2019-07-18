С божьей помощью: в Сергиевом Посаде из-за приезда патриарха полчаса не работала "скорая"

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    кожаные куртки calvin klein jeans отсюда

Общество Центральный ФО В России Московская область
патриарх Кирилл (2017) | Фото:Накануне.RU

С божьей помощью: в Сергиевом Посаде из-за приезда патриарха полчаса не работала "скорая"

В подмосковном Сергиевом Посаде полчаса не работала "Скорая помощь". Об этом сообщает Baza.

Визит патриарха Кирилла был связан с открытием Мемориального комплекса "Всем пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий". Для его безопасности движение по окрестным улицам было решено перекрыть – и в зону попала именно Пионерская улица и подстанция на ней.

Сотрудники подстанции "Скорой", расположенной на Пионерской улице, уверяют, что задержка в работе составила 30 минут. В свою очередь, сотрудники ГИБДД заявляют, что перекрыли врачам движение на 20 минут.

Напомним, ранее Baza сообщала, что департамент здравоохранения Москвы якобы по личному распоряжению главы столицы Сергея Собянина направил несколько бригад "скорой" к 93-летнему отцу политика, которому стало плохо. По информации канала, две бригады медиков, одна из которых – реанимационная, отправились в коттеджный посёлок "Николино" на Втором Успенском шоссе. Якобы пациент - 93-летний отец мэра столицы, Семен Собянин, потерял сознание.

add_circle ОБСУДИТЬ (4)


Читать все комментарии (4)


Добавить комментарий:

С божьей помощью: в Сергиевом Посаде из-за приезда патриарха полчаса не работала "скорая"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: визит патриарха, скорая помощь, из-за патриарха не работала скорая



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров