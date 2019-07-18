С божьей помощью: в Сергиевом Посаде из-за приезда патриарха полчаса не работала "скорая"

В подмосковном Сергиевом Посаде полчаса не работала "Скорая помощь". Об этом сообщает Baza.

Визит патриарха Кирилла был связан с открытием Мемориального комплекса "Всем пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий". Для его безопасности движение по окрестным улицам было решено перекрыть – и в зону попала именно Пионерская улица и подстанция на ней.

Сотрудники подстанции "Скорой", расположенной на Пионерской улице, уверяют, что задержка в работе составила 30 минут. В свою очередь, сотрудники ГИБДД заявляют, что перекрыли врачам движение на 20 минут.

Напомним, ранее Baza сообщала, что департамент здравоохранения Москвы якобы по личному распоряжению главы столицы Сергея Собянина направил несколько бригад "скорой" к 93-летнему отцу политика, которому стало плохо. По информации канала, две бригады медиков, одна из которых – реанимационная, отправились в коттеджный посёлок "Николино" на Втором Успенском шоссе. Якобы пациент - 93-летний отец мэра столицы, Семен Собянин, потерял сознание.