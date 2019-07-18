Общественники Березников судятся с мэрией из-за арт-объекта

Представители общественной организации "гражданский надзор" обратились с иском к чиновникам администрации Березников. Причиной стала самая большая в России солонка, установленная в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

Арт-объект, установленный в центре городской торговой площади, должен напоминать об истории Верхнекамья, главным товаром и богатством территории была соль. Однако общественники потребовали суд проверить правомерность установки солонки.

Они указывают на то, что в конкурсной документации фигурировал другой арт-объект, на торговой площади должна была появиться "Продавщица мороженого и очередь". "Гражданский надзор" перед обращением в суд направил письмо в мэрию с просьбой разъяснить ситуацию, но ответ их не устроил и они подали иск в суд.