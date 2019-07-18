В Лабытнанги собственники дома, у которого разрушился фундамент, получат материальную помощь

Замгубернатора по строительству Андрей Воронов встретился с жильцами дома в Лабытнанги, у которого частично обрушился фундамент. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства, в ближайшее время из окружного бюджета будут выделены средства на расселение.

Соответствующее решение принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. На встрече с собственниками и нанимателями квартир аварийного дома Андрей Воронов разъяснил порядок расчета и предоставления субсидий и подтвердил, что средства на приобретение нового жилья люди получат в августе, после того, как будут проведены оценочные расчеты, а собственники предоставят все необходимые документы.

Уже сейчас собственники квартир могут выбирать варианты жилья для будущей покупки.

Замгубернатора заявил, что власти стремятся к тому, чтобы Лабытнанги стал компактным городом без аварийного фонда, и отметил, что объемы расселения аварийного жилья в рамках исполнения президентского указа и поручения губернатора Дмитрия Артюхова, будут кратно увеличены - до 135 тыс. кв. м. Для сравнения: ранее в рамках исполнения указа президента было снесено 12,5 тыс. кв. м аварийного жилья.

Глава города Лабытнанги Марина Трескова возьмет каждого жителя этого дома на личный контроль до полного решения жилищного вопроса. Окончательной точкой будет считаться день, когда жители дома по улице Озерной приобретут или получат жилье.

Напомним, о частичном обрушении фундамента 12-квартирного дома № 3/1 по Озерной стало известно на прошлой неделе. Зданию 31 год. Пострадавших нет. Жители временно переехали к родственникам и в гостиницу "Семь лиственниц".