09 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
купание запрещено (2019) | Фото:Накануне.RU

Несанкционированные пляжи в Курганской области будут переименовывать в "иные места для отдыха" для предотвращения гибели людей

В Курганской области снова утонул человек.

Трагедия на этот раз произошла в Шадринске, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Днем 15 июля на реке Исеть 47-летний местный житель в компании своих друзей употреблял алкоголь. В какой-то момент он решил переплыть реку, но не смог доплыть до другого берега и утонул.

Тело погибшего спасатели вытащили из Исети только на следующий день.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, всего с начала 2019 года на территории региона на водоемах погибли 18 человек, среди них пятеро детей.

"В восьми случаях - это купание в несанкционированных местах, в пяти случаях - это гибель на рыбалке и еще в пяти - это ненадлежащий контроль родителей за детьми", - отметили в спасательном ведомстве.

В МЧС также добавили, что сейчас разрабатывается вопрос о выявлении несанкционированных популярных среди зауральцев пляжей и внесении их в дальнейшем в список так называемых "иных мест для отдыха".

"Такие места не будут официально называться пляжами, но там будет организована элементарная безопасность", - отметили в МЧС.

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Несанкционированные пляжи в Курганской области будут переименовывать в "иные места для отдыха" для предотвращения гибели людей

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Теги: Исеть, Шадринск, мужчина, пьяный, утонул, гибель, СК, МЧС, пляжи, иные места для отдыха



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