"Надо навести порядок". Котова потребовала снести стихийный рынок и оборудовать места для садоводов

Врио главы Челябинска Наталья Котова проинспектировала Курчатовский район. Руководитель муниципалитета посетила кинотеатр "Победа", который закрылся около пяти лет назад. Сейчас в здании работает только один из сетевых ресторанов быстрого питания, а территория рядом превратилась в стихийный рынок. Через дорогу находится районная администрация, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это всегда была центральная площадь Курчатовского района, здесь устраивались новогодние городки, но, к сожалению, много лет она в таком состоянии. Нам бы хотелось все это возродить, работаем с собственником, но перспективы открытия снова досугового центра он пока нам не рисуют. Рядом капитальный рынок и стихийный. Здесь 15 киосков, они практически все незаконные", - рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Наталья Котова отметила, что необходимо их убрать, привести площадь в порядок и использовать ее для проведения районных мероприятий.

"Эти торговые объекты уже много лет стоят незаконно. Наша задача – навести порядок в городе. В ближайшее время мы предложим собственникам в добровольном порядке снести торговые объекты, если нет, то будем работать в принудительном порядке", - подчеркнула она.

При этом Наталья Котова добавила, что готова легализовать незаконные киоски, если они востребованы жителями.

"Все, что я пытаюсь делать, делаю в рамках законодательства. Если мои действия кому-то не нравятся, я готова выслушать альтернативные предложения. Если стоят незаконные торговые объекты, но они востребованы жителями, я готова прислушаться и легализовать эти объекты. Если жители говорят, что эти объекты не нужны, тогда какие бы люди не стояли за этими объектами, нужно их убирать", - добавила она.

Неподалеку разместился необорудованный садовый рынок. Садоводам приходится торговать на ящиках.

"Поставьте хотя бы столики, нам даже сесть некуда. Мы тут миллионы не зарабатываем, сегодня продали – купили продукты", - пожаловалась врио главы одна из пенсионерок.

Градоначальник потребовала создать нормальные условия для торговли.

"Они бы здесь не стояли, если бы продукция не была востребована. Раз стоят, значит люди у них покупают. Создайте условия для людей, чтобы стояли красивые киоски и люди спокойно могли продавать свою продукцию. Мы проработаем вопрос по созданию дополнительных мест для садоводов. Я понимаю, что жители делают это не от хорошей жизни, они зарабатывают, поэтому наша задача создать условия. Я надеюсь, что в начале августа мы создадим эти условия", - подчеркнула она.

После этого Наталья Котова отправилась в Парковый. Проблем в микрорайоне много – плохо работает общественный транспорт, неблагоустроенные дворовые территории и тротуары, убитые въезды во дворы, незаконные стоянки. Также жители пожаловались на стоянку маршруток, из-за которых территория рядом превратилась в помойку.

"Здесь стоят маршрутки, обочина завалена отходами от жизнедеятельности маршрутчиков. Никто за этим не следит и не убирает. Рядом незаконные киоски", - рассказал местный активист.

По мнению врио главы города, Парковый – это пример неправильной градостроительной политики, которая проводилась.

"Сейчас мы наглядно убедились, что у нас идут тротуары в никуда, дворовые площадки очень маленькие, количество парковочных мест небольшое. Нужно сделать тротуарные дорожки, чтобы люди могли спокойно добраться до поликлиники, школы. Сейчас они просто отсыпаны гравием, и в плохую погоду у нас идут по грязи дети в школу, взрослые на остановки, мамы с колясками. Денежные средства в этом году на эти объекты были заложены, но к сожалению, мы за последний год выплатили по исполнительным листам около 2 млрд руб., поэтому наша задача перераспределить те денежные средства, которые у нас не будут востребованы на других объектах, для того, чтобы хотя бы в каком-то виде помочь Парковому", - подчеркнула она.

При этом руководитель города отказалась от введения моратория на застройку этой территории.

"От таких слов я дистанцируюсь, потому что все решения должны быть взвешены", - добавила она.