09 Августа 2020
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Общество В России
витрина магазин алкоголь (2017) | Фото: 66.мвд.рф

В Минпромторге считают, что идея запретить алкоголь в магазинах "у дома" – так себе

В Минпромторге России оценили идею запретить продажу алкоголя в магазинах шаговой доступности в спальных районах как неоднозначную. Ранее такую инициативу выдвинул главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Маленькие продуктовые магазины есть непосредственно в жилых домах, и там продают алкоголь и табак. Мы полагаем, что это крайне неправильно, потому что это шаговая доступность к алкоголю и табаку, как жителей этого дома, так и окрестных домов, это во-первых. Во-вторых, это все распивается тут же во дворах на детских площадках, среди детей, и подается соответствующий пример поведения. Мы полагаем обязательным вывод всей алкогольной и табачной продукции из этих малых магазинов с организацией крупных алкомаркетов", - рассказал Брюн в интервью ТАСС.

В пресс-службе министерства промышленности и торговли радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что в данный момент существует достаточно мер, направленных на ограничение потребления и продажи алкоголя табака, а ещё большее зарегулирование этой отрасли может повысить потребление суррогатов.

"С учетом спада покупательской способности населения покупка качественного алкоголя, тем более впрок, является для отдельных категорий граждан является весьма затратным. В связи с этим они вынуждены переходить на потребление некачественного алкоголя и суррогатов. Полагаем, что снижение физической доступности качественного и легального алкоголя и табака через дополнительные запретительные меры  отразится лишь на количестве объектов торговли, которые реализуют продукты питания в сегменте малого бизнеса, в сторону их сокращения. Одновременно существенно вырастет потребительский трафик и доходность крупного ритейла, что усилит положение торговых сетей на рынке", - сообщили в Минпромторге.

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В Минпромторге считают, что идея запретить алкоголь в магазинах "у дома" – так себе

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Теги: минпромторг, минздрав, алкоголь, запрет, магазин шаговой доступности



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