Лукашенко предложил Путину к декабрю подготовить стратегию по интеграции

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Россия и Белоруссия не должны вынести ни одной проблемы "за пределы этого срока", это "поджимает", заявил Лукашенко.

Он предложил в рамках Высшего Госсовета или в другом формате утвердить программу и "снять текущие проблемы", передает ТАСС.

Путин в ответ выразил намерение выработать приемлемые для обеих стран пути интеграции.

Отметим, что в последнее время Кремль активизировал свою политику на белорусском направлении, сменив посла и осуществив налоговый маневр, против которого активно выступали в Минске. Кроме того, стали распространяться и предположения о возможном использовании формата Союзного государства для решения задач транзита власти.

Ранее Путин опроверг слухи о возможном объединении России и Белоруссии к 2024 году. При этом президент РФ напомнил, что существует план строительства Союзного государства - России и Белоруссии и выразил уверенность, что в таком союзе заинтересованы жители обоих государств.