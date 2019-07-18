09 Августа 2020
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япония киото (2006) | Фото: Накануне.ru

Число жертв массового убийства на японской аниме-студии увеличилось до 33

Число жертв массового убийства в офисе японской аниме-студии увеличилось до 33. Об этом сообщает BuzzFeed. ЧП произошло в компании Kyoto Animation, также известной как KyoAni (Киото) утром в четверг, 18 июля.

41-летний мужчина, о личности которого СМИ пока ничего не известно, ворвался в офис и с криками "Умрите!" начал поджигать студию. Несколько десятков человек, в том числе и сам поджигатель, получили ожоги. Нападавший был арестован, сейчас полиция выясняет, был ли он сотрудником студии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе уже выразил соболезнования близким погибших на своей странице в твиттере.

Стоит отметить, что эта трагедия стала одним из крупнейших массовых убийств в послевоенной истории Японии: по количеству жертв она уже превзошла зариновую атаку в метро Токио в 1995 году.

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Число жертв массового убийства на японской аниме-студии увеличилось до 33

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Теги: поджог, массовое убийство, аниме-студия, япония, жертвы



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Развитие сюжета:

Ранее 19.07.2019 07:49 Мск Убийца, напавший на японскую аниме-студию, назвал причину своего поступка

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