Число жертв массового убийства на японской аниме-студии увеличилось до 33

Число жертв массового убийства в офисе японской аниме-студии увеличилось до 33. Об этом сообщает BuzzFeed. ЧП произошло в компании Kyoto Animation, также известной как KyoAni (Киото) утром в четверг, 18 июля.

41-летний мужчина, о личности которого СМИ пока ничего не известно, ворвался в офис и с криками "Умрите!" начал поджигать студию. Несколько десятков человек, в том числе и сам поджигатель, получили ожоги. Нападавший был арестован, сейчас полиция выясняет, был ли он сотрудником студии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе уже выразил соболезнования близким погибших на своей странице в твиттере.

Стоит отметить, что эта трагедия стала одним из крупнейших массовых убийств в послевоенной истории Японии: по количеству жертв она уже превзошла зариновую атаку в метро Токио в 1995 году.