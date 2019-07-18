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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: Накануне.ru

СК: "Запсибгазпром-Газификация" должна 630 сотрудникам 48 миллионов

Сотрудники СК подключились к выяснению обстоятельств появления долгов по зарплате перед сотрудниками "Запсибгазпром-Газификация", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, заявление о том, что рабочим не платят зарплату, появилось в соцсети. Деньги якобы задерживают на два с половиной месяца. Пострадавшие заявили, что "получили только аванс за май, хотя уже середина июля". При этом они не могут уволиться и уехать, "так как нет денег". Пострадавшие реконструируют набережную Надыма, а также строят жильё.

Следователи выяснили, что руководство компании должно 630 работникам не менее 48 млн руб. за июнь. Руководитель надымского городского отдела окружного управления СК участвует в заседании антикризискного штаба при главе района по урегулированию ситуации. Проверка продолжается.

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СК: "Запсибгазпром-Газификация" должна 630 сотрудникам 48 миллионов

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Теги: Запсибгазпром-Газификация, долги по зарплате, прокуратура, набережная, микрорайон Олимпийский



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