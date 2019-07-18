Путин в Магнитогорске запустит в эксплуатацию аглофабрику на ММК

19 июля в Магнитогорск с рабочим визитом приедет президент России Владимир Путин, об этом пишет сайт Кремля.

Планируется, что глава государства встретится с врио губернатора Южного Урала Алексеем Текслером, посетит место обрушения жилого дома на проспекте Карла Маркса, а также введет в эксплуатацию агломерационную фабрику №5 Магнитогорского металлургического комбината.

Стоит отметить, что фабрика - это усовершенствованное предприятие по производству доменного сырья. Она оснащена энергосберегающими и природоохранными технологиями. Строительство началось два года назад.