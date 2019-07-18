В резонансном ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге появились новые подробности

В резонансном ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло сегодня в Екатеринбурге на улице Шварца напротив ТЦ "Дирижабль", появились новые подробности.

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Столкнулись автобус и автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого находилась женщина 1963 года рождения. Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, общее количество пострадавших возросло до семи.

"Седьмым пострадавшим оказалась трехлетняя девочка. Она, как и трое других несовершеннолетних, доставлена в детскую 9-ю горбольницу областного центра, где ей, как и другим пострадавшим, оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, представители МВД из подразделения ДПС установили в ходе разбирательства данного инцидента, что у автоледи, находившейся за рулем Toyota RAV4, еще в марте 2019 года закончился срок действия водительского удостоверения. Почти четыре месяца она управляла машиной с просроченными документами", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что руководством ГИБДД Екатеринбурга принято решение о привлечении ее к административной ответственности по статье 12.7.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления).