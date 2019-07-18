09 Августа 2020
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Экономика В России
финансовый кризис, тонуть, утопающий, спасение, круг (2008) | Фото:mk.ru

Экономист назвал дату нового мирового кризиса

Очередной циклический кризис в мировой экономике может произойти в 2021 г. Признаки замедления экономики уже наблюдаются: тренд на замедление демонстрируют экспорт, импорт, продажи автомобилей, индексы опроса ведущих производителей, обращает внимание аналитик "Открытие Research" Максим Петроневич.
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Первые признаки ухудшения ситуации: инверсия ставок, перегретость финансовых рынков США и Европы, действия американского президента в отношении ограничения торговли с КНР и Мексикой. В результате действия всех факторов впервые за долгое время кризис может охватить Китай. В России экономический рост остановился во второй половине 2018 г., если реализация нацпроектов в течение 2019 г. не улучшит ситуацию, то темпы приблизятся к нулю, отмечает Петроневич.

В 2000-2009 гг. российская экономика росла за счет цен на нефть, в 2010-2014 гг. она опиралась на новый драйвер - кредитование и рост соцрасходов, но импульс был краткосрочным и наступил кризис 2014-2015 гг., напоминает Максим Петроневич. Отскок 2017-2018 гг. был несущественным прежде всего из-за незначительного роста цен на нефть и слишком высокой закредитованности россиян.

"Внешние источники – экспорт и иностранные инвестиции, – не сработают. Причиной тому – санкции и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. В условиях вероятного кризиса даже сохранение объемов экспорта было бы удачей. Однако гораздо более вероятен сценарий отрицательной динамики в ближайшие 2-3 года. Что касается внутренних источников, то в качестве них могут выступать население, инвестиции и государственные ресурсы", – рассказал Максим Петроневич.

Говорить о частных инвестициях, как об источнике роста экономики, пока не приходится. Деньги у компаний есть: в первом квартале 2019 г. по широкому спектру отраслей наблюдался рост прибыли на 20-40%, однако трансформировать капитал в инвестиции компании не торопятся.

"Бизнес не видит растущего рынка, а не растущий рынок не прощает ошибок. Поэтому бизнес сконцентрирован на оптимизации текущего производства и занятости. Кроме того, на рынке увеличилось количество сделок по слияниям/поглощениям. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие производства, бизнес занимается покупкой существующих работающих производств", – говорит аналитик.

Единственным драйвером роста экономики остаются госинвестиции, в том числе, в нацпроектах, но эффективность аналитик ставит под вопрос. В первом квартале 2019 г. освоение выделенных на нацпроекты денег так и не началось. Госинвестиции начнут проникать в экономику лишь к концу года, предполагает Петроневич. Он не исключает, что нацпроекты вместе с Фондом национального благосостояния могут смягчить для России эффект очередного циклического кризиса.

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Экономист назвал дату нового мирового кризиса

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Теги: Открытие, экономический кризис, инвестиции, Фонд национального благосостояния



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