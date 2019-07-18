09 Августа 2020
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нижневартовск памятник покорителям самотлора вечный огонь (2005) | Фото: Накануне.ru

На набережной Нижневартовска появится гостинично-деловой центр

По итогам прошлого года Нижневартовск входит в десятку лидеров в окружном инвестиционном рейтинге. Один из проектов, нацеленный на вложение денег, - строительство на набережной гостинично-делового центра с апартаментами – рассмотрели на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Его планирует возвести компания из Екатеринбурга. Проект предусматривает размещение паркинга на 50 мест, открытую стоянку, вэлнес-центр с бассейном, офисные помещения, гостиничные номера, ресторан с панорамным видом на Обь.

"Проектировщик, принимая во внимание расположение объекта, предложил такую конфигурацию здания, чтобы максимально оставить вид на реку открытым для близлежащих зданий", - сказал представитель инвестора-застройщика Денис Шахматов.

Для строительства объекта компания планирует привлечь местные предприятия. По словам заместителя директора департамента строительства, начальника управления инвестиций департамента строительства мэрии Натальи Попович, в городе за счёт частных инвестиций реализуется более 80 инвестиционных проектов, не связанных с добычей углеводородов. Это позволит создать 1,6 тыс. рабочих мест.

По обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2018 год Нижневартовск улучшил свою позицию на 11 пунктов относительно прошлого года и занял седьмое место. По абсолютному значению объема инвестиций в основной капитал столица Самотлора в 2018 году заняла второе место.

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На набережной Нижневартовска появится гостинично-деловой центр

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Теги: гостинично-деловой центр, набережная, строительство, деньги, инвестиции



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